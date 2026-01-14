L’Oms chiede ai governi di aumentare le tasse sulle bevande zuccherate e sull’alcol

L’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato i governi a incrementare le tasse su bevande zuccherate e alcol, evidenziando come la diminuzione dei costi favorisca un aumento dei consumi. L’obiettivo è ridurre l’incidenza di problemi di salute legati a queste sostanze e destinare maggiori risorse alla sanità pubblica. Questa misura potrebbe rappresentare un passo importante nelle politiche di prevenzione e tutela della salute della popolazione.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato che le bevande zuccherate e l’alcol stanno diventando meno costosi e ha esortato gli stati ad alzare le tasse per ridurne i consumi e finanziare la sanità pubblica. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

