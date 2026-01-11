Giovani alcol e bibite zuccherate | l’Oms vuole nuove tasse sui prodotti Lacune politiche e opportunità d’azione mancate

Il 13 gennaio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) presenterà due rapporti che analizzano le politiche fiscali su bevande zuccherate e alcolici. Temi centrali sono le lacune politiche e le opportunità di intervento per promuovere scelte più salutari tra i giovani. Un’analisi che invita a riflettere sull’efficacia delle misure attuali e sulle possibili strategie future.

Martedì 13 gennaio 2026 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicherà due nuovi rapporti sulle tasse sulle bevande zuccherate e sulle bevande alcoliche. Secondo l'Oms mentre i governi si trovano ad affrontare costi sanitari crescenti e pressioni fiscali, " tasse meglio concepite " potrebbero ridurre i danni, generare entrate e sostenere i servizi pubblici essenziali, senza aumentare il carico sulle famiglie. Due nuovi dossier dell'Organizzazione analizzano attentamente la tassazione globale delle bevande alcoliche e zuccherate, rivelando tendenze sorprendenti, lacune politiche e opportunità d'azione mancate.

