Giovani alcol e bibite zuccherate | l’Oms vuole nuove tasse sui prodotti Lacune politiche e opportunità d’azione mancate

Da notizie.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 gennaio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) presenterà due rapporti che analizzano le politiche fiscali su bevande zuccherate e alcolici. Temi centrali sono le lacune politiche e le opportunità di intervento per promuovere scelte più salutari tra i giovani. Un’analisi che invita a riflettere sull’efficacia delle misure attuali e sulle possibili strategie future.

Martedì 13 gennaio 2026 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicherà due nuovi rapporti sulle tasse sulle bevande zuccherate e sulle bevande alcoliche. Secondo l’Oms mentre i governi si trovano ad affrontare costi sanitari crescenti e pressioni fiscali, “ tasse meglio concepite ” potrebbero ridurre i danni, generare entrate e sostenere i servizi pubblici essenziali, senza aumentare il carico sulle famiglie. – Notizie.com Due nuovi dossier dell’Organizzazione analizzano attentamente la tassazione globale delle bevande alcoliche e zuccherate, rivelando tendenze sorprendenti, lacune politiche e opportunità d’azione mancate. 🔗 Leggi su Notizie.com

giovani alcol e bibite zuccherate l8217oms vuole nuove tasse sui prodotti lacune politiche e opportunit224 d8217azione mancate

© Notizie.com - Giovani, alcol e bibite zuccherate: l’Oms vuole nuove tasse sui prodotti. “Lacune politiche e opportunità d’azione mancate”

Leggi anche: Messina punta sui giovani che restano: nuove risorse per chi vuole costruire impresa

Leggi anche: Agricoltura e giovani: tra spopolamento rurale e nuove opportunità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bibite con caffeina e zucchero peggiorano il sonno delle giovani donne - In uno studio a lungo termine condotto su adolescenti USA, è emerso che le giovani donne che bevevano drink con caffeina o zuccherati presentavano maggiori problemi di qualità del sonno rispetto ai ... quotidianosanita.it

“Attenzione a barrette e bibite ‘senza zucchero’: aumentano i rischi di infarto e ictus anche nei giovani”. L’allarme sull’eritritolo nel nuovo studio - Non ci riferiamo al sapore di questi prodotti ma al lato oscuro dietro le etichette “senza zucchero”. ilfattoquotidiano.it

Calvizie e alopecia: quanto influiscono dieta, alcol e bevande zuccherate sulla salute dei capelli? - Una nuova revisione di 17 studi condotta dai ricercatori dell’Università portoghese di Porto ha rilevato un legame ... quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.