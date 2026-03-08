Al via il processo di beatificazione di Marco Gallo il 17enne morto nel 2011 in Brianza | Una proposta di vita

Il processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale nel 2011 a Sovico, è iniziato ieri, 7 marzo. La procedura ufficiale coinvolge le autorità ecclesiastiche che valutano la sua vita e le circostanze della morte. La richiesta di beatificazione mira a riconoscere ufficialmente la sua vita come esempio di fede e virtù.

