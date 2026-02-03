La Diocesi di Milano aprirà il processo di beatificazione per Marco Gallo il 17enne morto in un incidente

Questa mattina, a Milano, l’Arcivescovo ha annunciato che si avvierà il processo di beatificazione per Marco Gallo, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente nel 2011. La Chiesa ha deciso di avviare ufficialmente le procedure per riconoscere la sua presunta santità, aprendo un percorso che potrebbe portare alla sua beatificazione. La notizia ha suscitato emozioni tra amici e familiari, che sperano in un riconoscimento ufficiale per il ragazzo.

L'Arcivescovo di Milano aprirà il processo di beatificazione e canonizzazione per Marco Gallo, il ragazzo morto nel 2011 in un incidente stradale. Un nuovo Carlo Acutis? Marco Gallo, morto in un incidente a 17 anni mentre andava a scuola: si apre il processo di beatificazione. Marco Gallo, un beato lecchese. Monsignor Delpini apre il processo. L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha annunciato che il 7 marzo aprirà ufficialmente il processo di beatificazione di Marco Gallo. E' cresciuto a Lecco Marco Gallo, morto in un incidente stradale a soli 17 anni, per cui sabato si aprirà ufficialmente il processo di beatificazione. In città ha frequentato le elementari alla "Pietro Scola" e le medie alla Kolbe. Nella Basilica di San Nicolò.

