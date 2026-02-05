Arianna Porcelli Safonov al Politeama Genovese con Picchiamoci

Lunedì 9 febbraio il Politeama Genovese a Genova ospita Arianna Porcelli Safonov con il suo monologo “Picchiamoci”. L’attrice salirà sul palco per una serata che promette risate e riflessioni, portando in scena un testo che affronta temi di attualità e relazioni quotidiane. I biglietti sono già in vendita e l’evento sta attirando molta curiosità tra il pubblico locale.

Lunedì 9 febbraio il Politeama Genovese ospita Arianna Porcelli Safonov con il monologo "Picchiamoci. Contro la violenza di genere sul genere umano".La violenza sulle donne non è un problema delle donne ma del genere umano, perché la violenza sulle donne non è più o meno grave della violenza su.

