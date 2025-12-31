Antonio Ornano torna al Politeama Genovese con InGrato

Antonio Ornano torna al Politeama Genovese dal 9 al 12 gennaio con lo spettacolo “(In)Grato”, scritto insieme a Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati, sotto la regia di Alessandro Nidi. Un appuntamento da non perdere per chi desidera approfondire tematiche quotidiane attraverso un approccio sincero e riflessivo. La rappresentazione offre un’occasione di intrattenimento e di confronto, nel rispetto di una narrazione sobria e accurata.

