Prima della partita tra Napoli e Torino, John De Laurentiis si è posizionato alla console al Maradona, contribuendo all’atmosfera con la sua musica. L’evento ha visto coinvolgere anche il pubblico presente, che ha potuto godere di un sottofondo musicale prima del calcio d’inizio. La serata si è conclusa con il risultato sportivo ma ha anche offerto un momento di intrattenimento musicale per gli spettatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una serata di festa al Maradona non solo per il risultato finale. Come racconta Il Mattino, la sfida tra Napoli e Torino è stata preceduta da un momento particolare che ha unito calcio, musica e spettacolo. Nel racconto de Il Mattino, prima del fischio d’inizio è stato John De Laurentiis, nipote del presidente Aurelio e figlio di Valentina, a mettersi dietro la console per animare lo stadio con la sua musica. La serata era iniziata con un’atmosfera speciale già prima dell’ingresso delle squadre in campo. Come sottolinea Il Mattino, al Maradona sono risuonate anche le note di Sal Da Vinci, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, accolto con entusiasmo dal pubblico presente sugli spalti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Al Maradona anche la musica: John De Laurentiis alla console prima di Napoli-Torino

