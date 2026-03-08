Al liceo artistico incontro su Willy Monteiro Duarte | La violenza è debolezza

Al liceo artistico si è tenuto un incontro dedicato a Willy Monteiro Duarte, intitolato «40 secondi Willy Monteiro Duarte: la luce del coraggio e il buio della violenza». Durante la mattinata, numerosi studenti hanno ascoltato riflessioni su temi come memoria, giustizia e responsabilità civile, mentre un relatore ha evidenziato che la violenza rappresenta una forma di debolezza. L’evento si è svolto nell’auditorium dell’istituto.

All'iniziativa hanno preso parte la giornalista Federica Angeli, il sostituto procuratore generale della Repubblica di Roma Bruno Giangiacomo e l'avvocata del foro di Roma Loredana Mazzenga. L'incontro è stato moderato dal giornalista Roberto Naccarella. «Il filosofo Benedetto Croce affermava che la violenza non è forza ma debolezza – ha ricordato il sindaco Menna –. Chi ricorre alla violenza dimostra di non saper affrontare il confronto, di non saper rispettare l'altro e di non avere il coraggio del dialogo. La storia di Willy Monteiro Duarte rappresenta una tragica dimostrazione di quanto la violenza possa essere cieca e distruttiva, ma ci ricorda anche che esiste un'altra forma di forza: quella di chi sceglie di aiutare gli altri e difendere i valori della solidarietà».