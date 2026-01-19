Giornata del rispetto Roma ricorda Willy Monteiro Duarte Parla la madre

In occasione della Giornata del rispetto, Roma rende omaggio a Willy Monteiro Duarte, vittima di un tragico episodio avvenuto sei anni fa a Colleferro. La madre del giovane ha condiviso il suo pensiero, sottolineando l’importanza dei valori di rispetto e solidarietà. Un momento di riflessione che invita alla memoria e alla consapevolezza civica, affinché simili tragedie non si ripetano.

