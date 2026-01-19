Giornata del rispetto Roma ricorda Willy Monteiro Duarte Parla la madre

19 gen 2026

In occasione della Giornata del rispetto, Roma rende omaggio a Willy Monteiro Duarte, vittima di un tragico episodio avvenuto sei anni fa a Colleferro. La madre del giovane ha condiviso il suo pensiero, sottolineando l’importanza dei valori di rispetto e solidarietà. Un momento di riflessione che invita alla memoria e alla consapevolezza civica, affinché simili tragedie non si ripetano.

Giornata del Rispetto, il 20 gennaio le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte. La nota del MinisteroIl 20 gennaio si ricorda Willy Monteiro Duarte in occasione della Giornata del Rispetto.

Giornata del Rispetto, si celebra il 20 gennaio per ricordare Willy Monteiro Duarte - Il 20 gennaio 2026 si celebra la «Giornata del rispetto», istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 17 maggio 2024 n. tecnicadellascuola.it

