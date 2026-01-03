Maxi rincaro ai Musei civici di Venezia | visitare Palazzo Ducale ora costa 35 euro

A partire da gennaio 2026, il prezzo del biglietto per i Musei civici di Venezia è stato aggiornato a 35 euro. La tariffa comprende l’ingresso a Palazzo Ducale, al Museo Correr, al Museo Archeologico e alle sale monumentali della biblioteca di piazza San Marco. Questa variazione incide sulle visite dei visitatori che desiderano esplorare le principali attrazioni culturali della città.

Chi ha deciso di visitare i musei civici di Venezia in questi primi giorni del 2026 ha trovato una sorpresa: il biglietto per Palazzo Ducale (che include anche gli altri musei di piazza San Marco, cioè il Museo Correr, il Museo Archeologico nazionale e le sale monumentali della biblioteca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

