Maxi rincaro ai Musei civici di Venezia | visitare Palazzo Ducale ora costa 35 euro
A partire da gennaio 2026, il prezzo del biglietto per i Musei civici di Venezia è stato aggiornato a 35 euro. La tariffa comprende l’ingresso a Palazzo Ducale, al Museo Correr, al Museo Archeologico e alle sale monumentali della biblioteca di piazza San Marco. Questa variazione incide sulle visite dei visitatori che desiderano esplorare le principali attrazioni culturali della città.
Chi ha deciso di visitare i musei civici di Venezia in questi primi giorni del 2026 ha trovato una sorpresa: il biglietto per Palazzo Ducale (che include anche gli altri musei di piazza San Marco, cioè il Museo Correr, il Museo Archeologico nazionale e le sale monumentali della biblioteca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Serrata dei musei civici per l'assemblea sindacale, chiude anche Palazzo Ducale
Leggi anche: Mattarella a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia
Maxi rincaro ai Musei civici di Venezia: visitare Palazzo Ducale ora costa 35 euro.
Domenica 4 gennaio ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma - Domenica 4 gennaio musei civici gratis a Roma: Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Ara Pacis e aree archeologiche. ilquotidianodellazio.it
Firenze, maxi aumenti per i biglietti dei musei civici: si pagherà il 30 per cento in più - Crescono i prezzi dei biglietti per visitare i musei civici fiorentini a causa dell’aumento del costo della gestione. corrierefiorentino.corriere.it
Musei civici a Firenze, dal 1° febbraio aumentano i biglietti: “Adeguamento per i rincari della gestione” - Firenze, 6 dicembre 2025 – Scatterà dal primo febbraio l’aumento dei prezzi dei biglietti per i musei civici fiorentini, compreso Palazzo Vecchio. lanazione.it
La festa non si esaurisce con il Capodanno: Napoli continua a essere invasa dai turisti, […] #eventiepifanianapoli #museigratisnapoli #turismonapoli #napolicitta #ultimenotizie #turismonapoli #eventiNapoli #museiGratis #Epifania #tradizioninapoli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.