Ai Gigli tornano i ‘pacchi dimenticati’ Due euro all’etto per l’acquisto al buio

Al centro commerciale I Gigli, a Campi Bisenzio, dal 10 al 15 marzo, tornano i cosiddetti “pacchi dimenticati”. Durante questa settimana, i clienti potranno acquistare al buio i pacchi smarriti al costo di due euro al etto. L’iniziativa coinvolge esclusivamente questa struttura e si svolge in un periodo di cinque giorni.

Campi Bisenzio (Firenze), 7 marzo 2026 – Tornano i “pacchi smarriti” al centro commerciale I Gigli dal 10 al 15 marzo. L’appuntamento si era già tenutolo scorso anno: Poka Joia, leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, fa tappa al centro commerciale campigiano con un appuntamento del tour nazionale. Nelle sei giornate di permanenza ai Gigli, Poka Joia porterà migliaia di pacchi dimenticati che non sono stati mai ritirati. C’è curiosità per l’arrivo dei pacchi smarriti e per le possibilità di oggetti al loro interno, poiché i pacchi messi a disposizione da Poka Joia sono autentici e certificati, provenienti da circuiti legali al cui interno si possono trovare talvolta oggetti di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Bologna, dal 10 al 18 gennaio i pacchi mai consegnati o ritirati si vendono a 2,50 euro all'etto

