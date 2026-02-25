La Procura di Milano commissaria Deliveroo | Rider sfruttati paghe che non permettono una vita dignitosa
Controllo giudiziario d'urgenza per Deliveroo Italia Srl, il colosso delivery food è accusata di caporalato e sfruttamento lavorativo dei rider. Per loro, paghe che non permettono una vita dignitosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “20mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”, dopo Glovo controllo giudiziario anche per Deliveroo
Leggi anche: Controllo giudiziario per Deliveroo: «Sfrutta i rider con l’algoritmo come Glovo. I compensi non garantiscono un'esistenza dignitosa»
Caporalato, la Procura di Milano dispone il controllo giudiziario su DeliverooI riflettori della Procura di Milano si accendono anche su Deliveroo, colosso del delivery food. Il pm Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario, dopo quello di poche settimane fa nei ... affaritaliani.it
Deliveroo, caporalato 2.0 con i rider: la società sottoposta a controllo giudiziario per i compensi da fameDopo Glovo tocca a Deliveroo. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza nei confronti della società, controllata dalla britannica Roofoods, tra le più importanti sul mercato ... unita.it
