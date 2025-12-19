Polizia locale sempre in campo Spacciatore in manette Scatta il sequestro di droga

La polizia locale è intervenuta prontamente, arrestando uno spacciatore e sequestrando droga nascosta nell’auto. Durante un normale controllo, l’uomo ha reagito con violenza, rendendo ancora più urgente l’intervento delle forze dell’ordine. Un’operazione che dimostra come la presenza costante delle forze di sicurezza sia fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e contrastare efficacemente la criminalità.

© Ilgiorno.it - Polizia locale sempre in campo. Spacciatore in manette. Scatta il sequestro di droga Lo fermano e gli chiedono i documenti per un controllo e lui, che in auto nascondeva della droga, reagisce in modo violento. Ma viene bloccato, perquisito e arrestato per i reati di detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A finire in manette un 26enne albanese, immigrato irregolare, senza fissa dimora. L'uomo è stato notato mercoledì sera nella frazione Cascina Croce, in un'area nota per lo spaccio, da due equipaggi in borghese del Nucleo investigativo della Polizia locale di Cornaredo, coordinati dal comandante Domenico Giardino. Era a bordo di una Fiat Punto, probabilmente in attesa di clienti, gli agenti lo hanno riconosciuto per precedenti attività di spaccio.

