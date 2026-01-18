La Spezia detenuto frattura naso ad agente Il sindacato degli agenti penitenziari | Servono interventi urgenti

Nel carcere della Spezia, un agente della Polizia Penziaria è stato vittima di un'aggressione da parte di un detenuto straniero, che gli ha provocato una frattura al naso. Il sindacato degli agenti evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza nel contesto penitenziario. La situazione evidenzia le criticità ancora presenti nelle strutture, richiedendo misure tempestive per prevenire ulteriori incidenti.

Ieri, nel carcere della Spezia, un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito violentemente da un detenuto straniero, riportando una grave frattura al naso. Il pronto intervento degli altri agenti ha evitato conseguenze peggiori. I sindacati denunciano "il crescente numero di aggressioni, la presenza di detenuti con disturbi psichiatrici e la mancanza di soluzioni concrete da parte delle Autorità". Il SAPPE chiede "misure urgenti, tra cui l'introduzione dello spray al peperoncino per la Polizia Penitenziaria, oltre a una riorganizzazione dei circuiti detentivi per garantire maggior sicurezza e supporto agli operatori penitenziari". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un altro agente ferito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La rabbia del sindacato di polizia: “Personale allo stremo, subito misure urgenti”

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato recentemente aggredito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio, riportando ferite al volto. L’episodio si aggiunge a una serie di tensioni e violenze che evidenziano la difficile situazione del personale penitenziario. Il sindacato richiede misure urgenti per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, sottolineando lo stato di estrema tensione in cui operano gli agenti.

Rebibbia, detenuto marocchino prende a testate un agente e gli rompe il naso

Un detenuto marocchino nel reparto G9 di Rebibbia ha aggredito un agente di polizia, colpendolo con una testata che ha causato la rottura del naso. L'episodio si è verificato durante un'operazione di controllo all’interno della struttura penitenziaria. La vicenda è al momento oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

