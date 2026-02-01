AEW | Toni Storm sfida i Death Riders in un Hair vs Hair Match a Grand Slam Australia

Toni Storm ha deciso di mettere in gioco i suoi capelli contro Wheeler Yuta e Marina Shafir. La wrestler ha annunciato ufficialmente la sfida per un Hair vs. Hair Tornado Tag Match che si terrà il 14 febbraio durante l’evento AEW Grand Slam Australia. La campionessa non ha paura di rischiare e vuole dimostrare di essere pronta a tutto pur di uscire vittoriosa.

Toni Storm ha lanciato la sfida a Wheeler Yuta e Marina Shafir per un Hair vs. Hair Tornado Tag Match ad AEW Grand Slam Australia il prossimo 14 febbraio. A perdere i capelli sarà soltanto chi subirà lo schienamento decisivo Lo squash match e l’imboscata dei Death Riders. Nella puntata di AEW Collision del 31 gennaio, Orange Cassidy e Toni Storm hanno liquidato rapidamente Gino Medina e Ladybird Monroe in un mixed tag match. La combinazione di una hip attack di Storm e un Orange Punch di Cassidy ha chiuso la contesa in pochi minuti. I festeggiamenti sono durati poco: Wheeler Yuta e Marina Shafir sono sbucati dal pubblico per aggredire la coppia alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

