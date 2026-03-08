AEW | Ricochet difenderà il National Championship in una Blackjack Battle Royale a 21 uomini a Revolution Zero Hour

Durante l’evento AEW Revolution, Ricochet difenderà il titolo di campione nazionale in una Blackjack Battle Royale a 21 partecipanti, che si terrà durante il pre-show Zero Hour. La AEW ha annunciato ufficialmente questa battaglia reale come parte del cartellone, coinvolgendo un grande numero di wrestler in un match caotico e imprevedibile. La sfida rappresenta uno dei momenti principali della serata.

Ricochet metterà in palio l’ AEW National Championship in un contesto caotico durante AEW Revolution, dopo che la AEW ha annunciato una Blackjack Battle Royale a 21 uomini per il pre-show Zero Hour. L’incontro si terrà durante il kickoff e sarà trasmesso gratuitamente su HBO Max, YouTube e sulle piattaforme social di AEW prima dell’inizio della parte in pay-per-view dell’evento. #AEWRevolution Zero Hour Free on HBO Max 7ET4PT Sunday, 315! 21-Man Blackjack Battle Royale For the AEW National Championship AEW National Champion @KingRicochet will have to contend with 20 other competitors to hold on to his title THIS SUNDAY, FREE on HBO Max! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

