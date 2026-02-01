AEW | Tommaso Ciampa subito campione TNT battuto Briscoe in un match pazzesco

Tommaso Ciampa debutta subito da campione TNT. Nella puntata di AEW Collision del 31 gennaio, conquista il titolo battendo Mark Briscoe in un match emozionante. È stato un ingresso in grande stile, con il suo nome che subito entra nella lista dei campioni.

Tommaso Ciampa ha sconfitto Mark Briscoe nella puntata di AEW Collision del 31 gennaio, conquistando il TNT Championship alla sua prima apparizione sul ring nella compagnia. Kyle Fletcher si è subito fatto avanti per reclamare un’occasione titolata Ciampa debutta sul ring della AEW con una sfida per il TNT Championship. Dopo la comparsa a sorpresa nella puntata di AEW Dynamite del 28 gennaio, Tommaso Ciampa ha fatto il suo debutto in-ring nella AEW sfidando direttamente Mark Briscoe per il TNT Championship. Prima della campana, i due ex pilastri della ROH si sono stretti la mano rispettando il Code of Honor, un gesto che ha dato il tono a un match intenso e combattutissimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Durante l’episodio di AEW Collision del 3 gennaio 2026, è stato deciso il nuovo sfidante per il TNT Championship di Mark Briscoe.

