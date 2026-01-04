Durante l’episodio di AEW Collision del 3 gennaio 2026, è stato deciso il nuovo sfidante per il TNT Championship di Mark Briscoe. La serata ha visto confronti e momenti chiave che hanno determinato il prossimo avversario del campione, segnando un passo importante nel percorso di competizione all’interno della promotion. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa sfida imminente.

La puntata di AEW Collision del 3 gennaio 2026 ha sancito il prossimo sfidante al TNT Championship di Mark Briscoe. Hechicero e Komander si sono affrontati in un match per determinare chi avrebbe avuto diritto a un’opportunità titolata, e il primo ha avuto la meglio grazie a un’interferenza esterna. Komander sembrava vicino alla vittoria quando, salito sulla terza corda per tentare la mossa finale, è stato spinto giù da El Clon mentre l’arbitro era distratto a controllare le condizioni di Hechicero. Quest’ultimo ne ha approfittato colpendo Komander con una running knee devastante, schienandolo subito dopo per la vittoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mark Briscoe ha un nuovo #1 contender per il TNT Championship

Leggi anche: AEW: Mark Briscoe conquista il TNT Championship a Full Gear

Leggi anche: AEW: Kyle Fletcher resta campione TNT dopo un duro scontro con Mark Briscoe

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

AEW: Risultati AEW Worlds End 2025; AEW: Risultati AEW Worlds End 2025; Cagematch: si assottiglia la differenza di match combattuti tra WWE e AEW nel 2025; AEW Worlds End 2025 – Le pagelle del PPV.

AEW: Risultati AEW Worlds End 2025 - La AEW ha saputo chiudere il 2025 nel migliore dei modi, regalando un Worlds End ricco di sorprese ed emozioni ... spaziowrestling.it