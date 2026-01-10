FA Cup pazzesco Macclesfield! La squadra di sesta serie elimina i campioni in carica Cosa è successo con un ‘fratello d’arte’ protagonista…

Nel torneo di FA Cup, il Macclesfield, squadra di sesta serie, ha sorprenduto tutti eliminando i campioni in carica. Un risultato inatteso che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, dimostrando come anche le piccole realtà possano regalare grandi emozioni. In questa partita, un protagonista dal passato familiare ha giocato un ruolo chiave, rendendo ancora più memorabile questa impresa.

FA Cup, clamoroso Macclesfield! La squadra di sesta serie ha eliminato i detentori del titolo. Cosa è accaduto. Se la FA Cup è universalmente riconosciuta come la competizione più affascinante del pianeta, è merito di pomeriggi come questo. A Macclesfield, tranquilla cittadina di 50 mila anime nel Cheshire a un passo da Manchester, la logica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

