FA Cup pazzesco Macclesfield! La squadra di sesta serie elimina i campioni in carica Cosa è successo con un ‘fratello d’arte’ protagonista…

Nel torneo di FA Cup, il Macclesfield, squadra di sesta serie, ha sorprenduto tutti eliminando i campioni in carica. Un risultato inatteso che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, dimostrando come anche le piccole realtà possano regalare grandi emozioni. In questa partita, un protagonista dal passato familiare ha giocato un ruolo chiave, rendendo ancora più memorabile questa impresa.

FA Cup, clamoroso Macclesfield: è in 6^ serie e a dicembre è morto un giocatore 21enne - Siamo abituati da molti anni ad assistere ad imprese che hanno del clamoroso in FA Cup e questa volta siamo di fronte ad una delle più grandi sorprese. tuttomercatoweb.com

FA Cup, che shock: il Macclesfield (6^ serie) fa fuori il Crystal Palace campione in carica - Prosegue il terzo turno della FA Cup, che come da tradizione regala sorprese. tuttomercatoweb.com

È John Rooney l’allenatore del Macclesfield: nato nel 1990, il fratello minore di Wayne ha iniziato ad allenare pochi mesi fa, proprio nella squadra in cui aveva debuttato durante la carriera da giocatore. dopo pochi mesi ha eliminato il Crystal Palace campione - facebook.com facebook

VITTORIA INCREDIBILE DEL MACCLESFIELD FC Giocano in 6ª divisione, nel campionato denominato National League North, e sono 14° in classifica. Eppure, sono riusciti a eliminare i campioni in carica del Crystal Palace. La squadra di Glasner è stata s x.com

