Lavori sulla rete idrica stop di 10 ore all' erogazione dell' acqua nell' abitato di San Marco in Lamis

Acquedotto Pugliese ha comunicato un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua di 10 ore nell'abitato di San Marco in Lamis, nel Foggiano. L'intervento, volto al miglioramento del servizio idrico, sarà effettuato nelle prossime ore. Si consiglia di pianificare l'uso dell'acqua in anticipo e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell'abitato di San Marco in Lamis, nel Foggiano. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la.

