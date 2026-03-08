Michelangelo viene descritto come un artista di grande talento, capace di emozionare ancora oggi. Le sue opere sono considerate tra le più significative della storia dell’arte, rappresentando un esempio di genialità e versatilità. La sua figura viene riconosciuta come un punto di riferimento fondamentale nel panorama artistico internazionale. La sua influenza si percepisce ancora nelle mostre e nelle analisi critiche odierne.

Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - "Michelangelo è una figura così titanica, sfaccettata, poliedrica che quando morì dissero che non era morto un uomo solo, ma quattro, perché riuniva in sé lo straordinario genio per tre arti, la pittura, la scultura e l'architettura, tutte dominate e governate dal disegno che è il padre di tutte le arti nella visione cinquecentesca ed era anche poeta. E quindi è una figura così complessa che ha realizzato opere talmente importanti, iconiche che veramente non c'è storia dell'arte che possa prescindere da Michelangelo e non c'è quasi paesi al mondo dove non sia conosciuto. È uno dei pochi artisti che si può definire globali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iltempo.it - Acidini: "Michelangelo genio globale che continua a emozionare"

