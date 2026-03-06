Call center Cup Monaco Avs chiede verifica su nuove assunzioni | Priorità ai lavoratori di Treglio

Il call center Cup di Monaco (Avs) ha chiesto una verifica sulle nuove assunzioni, specificando che la priorità dovrebbe essere data ai lavoratori di Treglio. La situazione ha suscitato reazioni tra i dipendenti, alcuni dei quali sono già stati costretti a lasciare il lavoro. La questione riguarda le modalità di selezione e le decisioni di assunzione recenti.

«Ennesima beffa per i lavoratori del call center Cup di Treglio, tre dei quali già costretti a lasciare il lavoro». Dopo tre mesi di incontri, dichiarazioni, impegni annunciati ma nessuna soluzione concreta, il capogruppo Alleanza Verdi Sinistra (Avs) in consiglio regionale, Alessio Monaco, torna sulla vicenda degli operatori del call center Cup in servizio alla Asl di Teramo, costretti ad affrontare fino a 250 chilometri al giorno tra andata e ritorno pur di mantenere il proprio posto di lavoro. Dei 13 operatori trasferiti da Treglio a Teramo all'inizio dell'anno, tre hanno già deciso di dimettersi, rinunciando alla propria occupazione dopo anni di esperienza e formazione.