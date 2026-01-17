Studente accoltellato alla gola davanti al Liceo caccia all' aggressore in fuga

Un altro episodio di violenza si è verificato davanti a un liceo, dove uno studente è stato accoltellato alla gola. L’aggressore è attualmente in fuga. Dopo il caso di Abanoub Youssef, morto a La Spezia nel 2023, le autorità stanno intensificando le indagini per identificare e fermare il responsabile. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti, famiglie e istituzioni, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione il tema della sicurezza scolastica.

Un altro studente accoltellato. Dopo la tragedia di Abanoub Youssef morto a La Spezia a 18 anni dopo essere stato colpito da un compagno a scuola, i carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore di un liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti.

