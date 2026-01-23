Un episodio di violenza si è verificato nel centro di San Benedetto, dove un giovane di 27 anni è stato ferito con un coltello ed è attualmente in condizioni gravi. Nella stessa zona, un altro uomo è stato ferito in modo non specificato. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

SAN BENEDETTO - Paura in centro a San Benedetto, dove un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da una coltellata: ora è ricoverato in gravi condizioni. La violenza è scattata questa sera, 23 gennaio, alle 19.20 in viale Secondo Moretti, quando è stato richiesto l'intervento dei sanitari per il giovane che perdeva sangue dopo il ferimento. La dinamica è al vaglio della Polizia che sta cercando di ricostruire i fatti. E a San Benedetto c'è timore per l'escalation di violenza che sta attanagliando la città: è il terzo episodio grave accaduto dall'inizio dell'anno Mentre i sanitari soccorrevano il 27enne è arrivata la richiesta di soccorso di un altro uomo, anche questo ferito, in via Gramsci nei pressi della stazione: i due ferimenti potrebbero essere correlati anche se al momento siamo solo nel campo delle ipotesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni: un altro uomo ferito vicino la stazione

Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni. Paura per l'escalation di violenzaA San Benedetto, un giovane di 27 anni è stato colpito con un'arma da taglio nel centro cittadino ed è attualmente in condizioni critiche.

Uomo ferito a coltellate in via Montegrappa a Bari: è in gravi condizioniUn uomo è stato ferito gravemente con coltellate nel pomeriggio di sabato 17 gennaio in via Montegrappa a Bari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; La lite e poi i fendenti al volto, giovane ferito e aggressore in fuga; Sacerdote accoltellato in centro. Una perizia psicologica sul 29enne. Si scava in cerca di un movente.

Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni. Paura per l'escalation di violenzaSAN BENEDETTO - Paura in centro a San Benedetto, dove un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da una coltellata: ora è ricoverato in ... msn.com

Giovane aggredito in centro a San Benedetto, ricoverato in ospedaleNuovo episodio di violenza ai San Benedetto, dove un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato e ora versa in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta ... picenonews24.it

Il giovane è stato anche accoltellato in centro in via De’ Rolandis. Il ragazzo, riverso in fin di vita in una pozza di sangue, si trova ricoverato all’ospedale Maggiore - facebook.com facebook

Il 20enne accoltellato in centro non è più in Rianimazione: resta grave ma stabile x.com