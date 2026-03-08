Accertamento da 120mila euro per i debiti di un’associazione ma non era lui il presidente

Un cittadino salentino ha ricevuto una richiesta di pagamento di circa 120mila euro dall’Agenzia delle Entrate di Lecce. La richiesta riguarda presunti debiti dell’associazione sportiva dilettantistica di cui si sarebbe occupato in passato come legale rappresentante. Tuttavia, l’uomo non ricopriva più tale ruolo al momento dell’accertamento. La comunicazione è arrivata in una busta verde ed è stata consegnata recentemente.

Tre avvisi di accertamento emessi per un totale che sfiora i 120mila euro tra imposte, sanzioni e interessi. L'uomo, secondo l'ufficio, era "responsabile solidale" del debito tributario dell'ente. Lui ha sempre sostenuto di non aver ricoperto alcun ruolo gestionale in quell'anno specifico. Ma in primo grado non era stato creduto: la Corte di Giustizia Tributaria di Lecce gli aveva dato torto, confermando l'intera pretesa erariale sulla base di alcuni verbali di contraddittorio in cui la sua posizione non risultava distinguibile da quella degli altri dirigenti. Il cittadino ha così impugnato la sentenza con l'avvocato Antonio Maria Manco e la verità alla fine è venuta a galla.