Noleggio natanti non autorizzato | multa da 300mila euro a presidente di associazione sportiva

Durante un controllo in mare, la Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato più di 300 mila euro di sanzioni al presidente di un’associazione sportiva, accusato di aver esercitato il noleggio di natanti senza le autorizzazioni previste, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative in ambito nautico.

Ravenna, 16 dicembre 2025 – La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Marina di Ravenna (inquadrata nel Roan di Rimini, il reparto operativa aeronavale ), a seguito di un controllo in mare ha staccato sanzioni amministrative per un totale di oltre 300 mila euro al presidente e legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica del Ravennate il quale esercitava attività di noleggio natanti senza le necessarie autorizzazioni. Le indagini. Le indagini, inserite in un piano di controllo mirato a contrastare l’impiego commerciale non autorizzato delle unità da diporto, hanno fatto emergere come tale attività commerciale fosse organizzata e continuativa, condotta dall’uomo - titolare di partita Iva - sia personalmente sia attraverso due entità giuridiche a lui riconducibili. Ilrestodelcarlino.it

