Bivacchi e accampamenti intervento di Ama e forze dell' ordine tra Tiburtina e San Lorenzo

Questa mattina, le forze dell'ordine e Ama sono intervenute tra Tiburtina e San Lorenzo per rimuovere i bivacchi e i rifiuti lasciati dagli homeless. Sono stati portati via sacchi di spazzatura e smantellati alcuni accampamenti improvvisati. L’operazione ha coinvolto diverse squadre che hanno lavorato senza sosta per ripulire l’area. La strada, che in passato ha spesso visto episodi di degrado, si presenta ora più pulita. Nessun problema particolare durante l’intervento, che si è concluso nel primo pomerig

Le operazioni di sgombero e pulizia delle aree avvengono quasi a cadenza settimanale, come spiega l'assessore all'Ambiente del II municipio Rino Fabiano Nella mattinata di mercoledì 11 febbraio si è svolto un intervento di rimozione dei bivacchi e dei rifiuti nel quadrante tra la stazione Tiburtina e San Lorenzo. All'opera Ama, II municipio, polizia locale di Roma Capitale, sala operativa sociale e i commissariati San Lorenzo e Porta Pia. L'obiettivo dell'intervento era quello di riportare a uno stato di decoro alcuni punti critici del II municipio, prospicente alla stazione Tiburtina.

