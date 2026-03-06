La Consigliera di Parità è una figura istituzionale di tutela | no agli attacchi
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si evidenzia il ruolo della Consigliera di Parità come figura istituzionale di tutela, fondamentale per la difesa dei diritti delle donne. Viene richiesto di proteggere questa figura da attacchi e pressioni, affinché possa continuare a svolgere il suo incarico senza ostacoli. La giornata serve anche a ricordare l’importanza di mantenere i presidi di sostegno ancora attivi.
«Nella Giornata Internazionale della Donna, in cui celebriamo la costante lotta di affermazione dei diritti ancora tanto spesso negati, chiediamo a gran voce che non vengano azzoppati i pochi i pochi presidi da cui ci sentiamo davvero sostenute. La Consigliera di Parità è una figura istituzionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice BriccaArezzo, 24 febbraio 2026 – Il Pd di Sansepolcro risponde agli attacchi alla consigliera Alice Bricca.
Rivalta, la replica della consigliera dopo il post sugli agenti feriti: "Una provocazione, chiedo scusa. Contro di me attacchi vergognosi"Chiede scusa e si difende Flavia Guadiano, la consigliera comunale di Rivalta di Torino al centro di pesanti attacchi dopo il post pubblicato...
