Abbiati | Leao? Ha i colpi e una presenza fisica importante Deve migliorare

L’ex portiere del Milan, Christian Abbiati, ha rilasciato un’intervista alla 'Gazzetta' in cui ha commentato le caratteristiche di Leao, sottolineando che possiede colpi importanti e una presenza fisica notevole. Ha aggiunto che il giocatore deve lavorare per migliorare alcuni aspetti. La conversazione si è concentrata sulle qualità e sulle aree di crescita del calciatore portoghese.

L’ex portiere rossonero, Christian Abbiati, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, spiccano le parole verso Rafael Leao, numero 10 del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Su Leao: «Ha i colpi, una presenza fisica importante. Da centravanti deve migliorare ancora i movimenti, perché resta un giocatore che ha bisogno di spazi e che con le difese chiuse fa fatica. Allegri lo allena tutti i giorni e vede cose che noi non vediamo. Il lavoro più complesso è allenarlo nei movimenti, a me da punta centrale piace. LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

