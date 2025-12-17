infortunio leao la sua presenza contro il napoli continua ad essere in forte dubbio il milan ha una speranza

L’infortunio di Leao rimane un’incognita che grava sulla sua presenza contro il Napoli. Il Milan attende con ansia l’esito del provino di domani, sperando di poter contare almeno sulla sua presenza in panchina. La sfida si avvicina e il futuro del portoghese resta appeso a un filo, mentre i tifosi e la squadra seguono con trepidazione gli sviluppi.

Infortunio Leao, il provino decisivo per il portoghese sarà quello di domani. Allegri spera di poterlo avere almeno in panchina. Le ultime Tiene banco in casa rossonera il tema infortunio di Leao, una situazione che continua a essere monitorata con grande attenzione dallo staff tecnico e medico. Nella giornata di oggi Rafael Leao ha svolto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

