L’ex portiere del Milan Christian Abbiati ha parlato della sua esperienza con il modulo 3-5-2, affermando che non gli dispiace. Ha anche ricordato il suo primo derby del cuore, sottolineando di averlo giocato in passato. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta, ha commentato vari aspetti legati alla sua carriera e alle sfide affrontate nel calcio.

Il derby nel cuore: «Il primo che ho giocato, 13 marzo del ’99: 2-2 con autogol di N’Gotty, gol di Zanetti e doppietta di Leonardo. Era il Milan di Maldini, Costacurta, Boban, Leo, Bierhoff e Weah». LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero Pm News>>> Il Milan di Allegri: «Personalmente ho vinto sia col 3-4-3 di Zac, che in effetti all’epoca per il Milan pareva una cosa stranissima, sia col 4-3-3 di Allegri. Di base Max è più portato per la difesa a quattro, ma evidentemente con i giocatori che ha ritiene meglio il 3-5-2. Può darsi che il gioco non sia particolarmente bello, ma sta generando indubbiamente ottimi risultati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Abbiati: "A me il 3-5-2 non dispiace. Derby del cuore? Il primo che ho giocato"

