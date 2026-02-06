Ho giocato di prudenza oggi Cortina è la mia pista del cuore

Da mondosport24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle Tofane si è svolta una prima prova cronometrata in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli atleti hanno affrontato la pista con prudenza, cercando di testare le proprie capacità in vista delle gare ufficiali. La giornata è passata tra tensione e concentrazione, mentre gli organizzatori monitorano i tempi e le reazioni degli atleti per affinare gli ultimi dettagli.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le Tofane ospitano una prima prova cronometrata che offre indicazioni utili sulla preparazione delle atlete in gara. La prestazione di Sofia Goggia, ottava al termine della sessione, è stata letta come segnale di competitività e di gestione accurata della pista ampezzana, segnata da nevicate recenti ma offrente ancora opportunità d’interpretazione tecnica per la discesa in programma. La giornata ha visto la portabandiera azzurra della velocità chiudere in ottava posizione, staccata di 1,17 secondi dal tempo migliore registrato da Jacqueline Wiles, atleta statunitense che ha spinto al massimo fino in fondo lo sforzo cronometrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ho giocato di prudenza oggi cortina 232 la mia pista del cuore

© Mondosport24.com - Ho giocato di prudenza oggi, Cortina è la mia pista del cuore

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sofia Goggia: “Ho avuto un approccio conservativo oggi. Cortina è la mia pista del cuore”

Sofia Goggia chiude all’ottavo posto la prima discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

“Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono strappato”: la rivelazione di Gosens

In un'intervista recente, Gosens ha condiviso un episodio personale che ha segnato la sua giornata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

The Time Machine | A Journey Through Time and Space

Video The Time Machine ?? | A Journey Through Time and Space

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Torino, Kulenovic: Meritavamo di più, ma abbiamo dato tutto.

Australian Open: Sinner 'ho giocato bene, ma non volevo vincere così'Ho visto che non stava servendo forte nel 2/o set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all'inizio avrebbe giocato così. Ma sono contento della partita e di ... ansa.it

ho giocato di prudenzaMusetti, dolore all'anca: si ferma nell'esibizione contro Zverev, ma solo per prudenzaDopo il dolore al braccio nella finale di Hong Kong contro Bublik, quello all'anca nell'esibizione sulla Rod Laver Arena di Melbourne contro Sascha Zverev ... corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.