Questa mattina alle Tofane si è svolta una prima prova cronometrata in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli atleti hanno affrontato la pista con prudenza, cercando di testare le proprie capacità in vista delle gare ufficiali. La giornata è passata tra tensione e concentrazione, mentre gli organizzatori monitorano i tempi e le reazioni degli atleti per affinare gli ultimi dettagli.

Nel contesto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le Tofane ospitano una prima prova cronometrata che offre indicazioni utili sulla preparazione delle atlete in gara. La prestazione di Sofia Goggia, ottava al termine della sessione, è stata letta come segnale di competitività e di gestione accurata della pista ampezzana, segnata da nevicate recenti ma offrente ancora opportunità d’interpretazione tecnica per la discesa in programma. La giornata ha visto la portabandiera azzurra della velocità chiudere in ottava posizione, staccata di 1,17 secondi dal tempo migliore registrato da Jacqueline Wiles, atleta statunitense che ha spinto al massimo fino in fondo lo sforzo cronometrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ho giocato di prudenza oggi, Cortina è la mia pista del cuore

Sofia Goggia chiude all’ottavo posto la prima discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.



