Chiusura del Dragon club il titolare non ci sta e attacca i vigili | Falsità nei verbali presentato un esposto

Il Dragon Club, locale di via Principe di Belmonte, è stato recentemente chiuso con un provvedimento di sequestro preventivo. Il titolare, contestando le accuse, ha denunciato un presunto eccesso di zelo da parte dei vigili urbani e ha annunciato di aver presentato un esposto per falsità nei verbali. La vicenda evidenzia un possibile contrasto tra attività commerciale e controlli delle autorità locali.

In un video sui social accusa: "Abbiamo prodotto le immagini della videosorveglianza che dimostrano come le cose siano andate diversamente. Un agente ha toccato una cassa sottoposta a sequestro per poi scrivere che era in funzione". La replica del comandante Colucciello: "Sono certo dell'operato dei miei uomini" Sostiene che contro di lui ci sia un accanimento da parte dei vigili urbani che hanno controllato il suo pub in via Principe di Belmonte ora sottoposto a sequestro preventivo. L'imprenditore Giovanni Tarantino, amministratore e rappresentante legale della Dragon club group srl, società che gestisce l'omonimo locale in centro, ha presentato un esposto con l'assistenza del suo legale, Josè Libero Barone, sottolineando alcuni aspetti da lui giudicati anomali sulle ispezioni e chiedendo di accertare se ci siano gli estremi per ipotizzare i reati di falsità ideologica, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e abuso d'ufficio (quest'ultimo ormai abrogato, ndr). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Irregolarità e problemi di sicurezza: terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni; 'Irregolarità e problemi di sicurezza': terzo sequestro per il Dragon club in meno di due anni; Palermo, sequestrata la discoteca Dragon: irregolarità e poca sicurezza.

