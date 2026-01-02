BigMama compare dimagrita sui social una fan commenta la sua trasformazione | Adesso sei davvero bella Come ha risposto lei – Il video
Recentemente, BigMama ha condiviso sui social un video che mostra la sua trasformazione fisica, attirando l’attenzione di molti. Un fan ha commentato: «Adesso sei davvero bella», a cui lei ha risposto con un video. La clip ha rapidamente raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni su TikTok, confermando l’interesse del pubblico per il suo percorso di cambiamento.
BigMama compare su TikTok in un video che nel giro di pochissimo tempo ha catturato l’attenzione dei fan, superando in pochi giorni il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato BigMama appare visibilmente dimagrita. Da sempre simbolo di body positivity e autodeterminazione, l’artista campana si è trovata di fronte ai commenti che, dietro a un’apparente gentilezza, nascondevano critiche. «Finalmente! Adesso sei davvero bella», le ha scritto una fan. La risposta di BigMama è stata chiara e diretta: « Io sono sempre stata bella ». Le polemiche sul corpo. Non è la prima volta che BigMama affronta polemiche sul corpo. 🔗 Leggi su Open.online
