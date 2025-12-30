Riconversione dei vigneti laziali | c’è tanta Montefiascone tra le domande ammesse

È stato pubblicato il primo elenco di domande approvate per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella regione Lazio, relative alla campagna 2025/2026. Tra le richieste ammesse, spicca una significativa presenza di domande provenienti da Montefiascone, testimonianza dell’interesse e della vitalità del settore vitivinicolo locale. La graduatoria regionale, approvata con determinazione del 24 dicembre, rappresenta un passo importante per lo sviluppo agricolo della zona.

Con la determinazione dirigenziale numero G17777 dello scorso 24 dicembre è stato approvato il primo elenco di domande ammesse in graduatoria regionale e autorizzate al finanziamento per il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 20252026 - della Regione Lazio. Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Alluvione, quasi 5mila le domande ammesse al finanziamento sul bando paratie

Leggi anche: Ricostruzione post alluvione, oltre 4700 le domande ammesse al finanziamento sul bando paratie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

OCM Vino, sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2024/2025 della Regione Lazio - per il sostegno dell’OCM Vino alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagna 2024/2025 della Regione Lazio, è stato ... regione.lazio.it

Intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, campagna 2025/2026 - 190710 del 30 aprile 2025 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha prorogato al 15 maggio 2025 il termine per la presentazione delle domande di ... regione.lazio.it

Vigneti, campagna 2025/2026: interventi di ristrutturazione e riconversione - 16 del 21 gennaio 2024 il decreto 2 dicembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante le disposizioni nazionali ... ipsoa.it

Radioram Rosolini. . R.A.M. NOTIZIE 22.12.2025 Le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione: Bilancio e Stabilità approvati, Schifani: “Base solida per il futuro della Sicilia” - Vigneti, 38 milioni per ristrutturazione e riconversione - Riforma dei po - facebook.com facebook

OCM Vino 2025-2026: pubblicata la graduatoria definitiva dedalomultimedia.org/notizie/ultime… #OCMVino #Agricoltura #Vitivinicolo #RistrutturazioneVigneti #Competitività #Innovazione #Qualità #Sostegni #Regione x.com