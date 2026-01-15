Giulia l’ultima ad aver visto Annabella Martinelli | Una sagoma nel buio le ho chiesto 3 volte se avesse bisogno di aiuto

Giulia, ultima persona a vedere Annabella Martinelli, riferisce di averla notata nel buio e di averle chiesto tre volte se avesse bisogno di aiuto. La scomparsa di Annabella, avvenuta il 6 gennaio dopo aver lasciato Padova in bicicletta, resta irrisolta. Le ricerche continuano per chiarire le circostanze della sua scomparsa e ritrovarla al più presto.

Padova, 15 gennaio 2026 – Annabella Martinelli non si trova dal 6 gennaio: quella sera dopo aver preso due pizze d'asporto ed essersi allontanata da Padova in bici per circa 20 chilometri, ha poi fatto perdere le sue tracce. L'ultima persona ad averla vista sarebbe una studentessa di 19 anni, Giulia. Martinelli è una ragazza di 22 anni di Padova, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. È scomparsa da casa la notte della sera dell'Epifania: le ultime sue tracce visive sono state catturate dalle telecamere di Teolo (paese in provincia di Padova). Sono tre i frame che la riprendono mentre attraversa il paese in bicicletta.

