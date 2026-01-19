Ostia il talent corner vista mare è un successo | nel primo mese 55 esibizioni

A Ostia, il Talent Corner vista mare ha riscosso un notevole interesse, con 55 esibizioni nel primo mese di attività. La richiesta di installare questa struttura si è diffusa rapidamente, e nel febbraio 2024, meno di due mesi dopo l’inaugurazione a Roma, anche il consiglio del Municipio X ha espresso il desiderio di adottarne uno. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare i talenti locali in un contesto suggestivo.

