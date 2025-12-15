Battipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere | una giornata di autodifesa nel nome di Pamela Mastropietro

In un gesto di solidarietà e sensibilizzazione, Battipaglia e Salerno si sono unite per una giornata dedicata all'autodifesa e alla lotta contro la violenza di genere. L'iniziativa, intitolata al ricordo di Pamela Mastropietro, ha visto momenti di confronto e formazione, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e la prevenzione.

© Anteprima24.it - Battipaglia e Salerno unite contro la violenza di genere: una giornata di autodifesa nel nome di Pamela Mastropietro Tempo di lettura: 2 minuti Una mattina a Battipaglia e un pomeriggio a Salerno per dire no alla violenza e sì alla consapevolezza. Giovedì 18 dicembre va in scena una giornata dedicata all'autodifesa e al ricordo delle vittime della violenza di genere, con due appuntamenti aperti al pubblico e a ingresso libero. L'iniziativa prende il via dalle 10 alle 12 a Battipaglia, presso il centro sportivo Balnea, e prosegue dalle 17 alle 19 a Salerno, nella scuola media Vernieri, nel quartiere Mariconda. Al centro dell'evento, lezioni pratiche di autodifesa curate da istruttori provenienti da tutta la regione, in un contesto pensato per informare, coinvolgere e sensibilizzare.