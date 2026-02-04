Tor Vergata ‘Nel nome di Giulia’ per premiare ricerca contro violenza di genere

Questa mattina a Tor Vergata si terrà la cerimonia di premiazione dei laureati con il premio Giulia Cecchettin. L’evento si svolgerà alle 10 nella sala del Consiglio della facoltà di Economia, con l’obiettivo di premiare chi ha dedicato la ricerca alla lotta contro la violenza di genere.

(Adnkronos) – Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10, presso la sala del Consiglio della facoltà di Economia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospiterà la cerimonia di consegna dei premi di laurea Giulia Cecchettin. L’iniziativa, nata per onorare la memoria della studentessa di Ingegneria Biomedica vittima di femminicidio nel 2023, rappresenta un pilastro. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Airc, Fondazione impegnata dal 1965 nella lotta contro il cancro, sostiene la ricerca presso l'università di Roma Tor Vergata.

In un gesto di solidarietà e sensibilizzazione, Battipaglia e Salerno si sono unite per una giornata dedicata all'autodifesa e alla lotta contro la violenza di genere.

