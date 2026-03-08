A Milano deraglia un altro tram modello Jumbo sulla linea 12 | colpa di un bullone Nessun ferito

A Milano, un tram modello Jumbo della linea 12 è deragliato sabato sera poco dopo le 22 in via Galvani, davanti al Pirellone. L’incidente è stato causato da un bullone staccato, e il mezzo si è uscito dai binari mentre si dirigeva verso il deposito di via Leoncavallo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. È il secondo episodio in una settimana che coinvolge tram in città.

Un altro tram è deragliato a Milano. Una settimana dopo il tragico incidente di venerdì 27 febbraio, sabato 7 marzo poco dopo le 22 un mezzo della linea 12 che stava andando al deposito di via Leoncavallo è uscito dai binari in via Galvani, all’angolo con via Filzi, davanti al Pirellone. Per fortuna senza gravi ripercussioni. Il convoglio, riferisce il Corriere della Sera che ha riportato la notizia, è slittato mentre faceva la curva. A bordo apparentemente non c’erano passeggeri ma solo il conducente e non risultano feriti. In base ai primi accertamenti, a causare l’uscita dai binari in curva sembra sia stato un bullone presente sulla... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Deraglia tram a Milano, è un modello di nuova generazione: cos’è successo?Era in circolazione da appena qualche settimana, presentato come il futuro del trasporto pubblico milanese.

Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificioMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso.

