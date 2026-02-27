milano tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificio

Oggi a Milano un tram della linea 9 è deragliato, investendo alcune persone prima di finire contro un edificio. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le autorità sono ancora sul posto per gestire la situazione. Non ci sono ancora dettagli sulle cause e le eventuali vittime coinvolte. La polizia sta coordinando le operazioni di soccorso e le verifiche tecniche.

Milano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso. Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. I soccorsi sul posto del deragliamento in via Vittorio Veneto I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

