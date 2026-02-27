Deraglia tram a Milano è un modello di nuova generazione | cos’è successo?

Un tram di nuova generazione, entrato in servizio da poche settimane e promosso come il futuro del trasporto pubblico a Milano, è deragliato durante una corsa. L’incidente si è verificato mentre il mezzo era in funzione, coinvolgendo il veicolo e causando disagi alla circolazione. Non sono stati riportati feriti gravi, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del modello appena introdotto.

Era in circolazione da appena qualche settimana, presentato come il futuro del trasporto pubblico milanese. Eppure il Tramlink, il tram bidirezionale di ultima generazione introdotto da ATM sulla linea 9, è deragliato nel pomeriggio di oggi in viale Vittorio Veneto, nel cuore di Milano, nei pressi di Porta Venezia. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno un morto e decine di feriti, alcuni dei quali erano semplici passanti sul marciapiede. Poco prima delle 16.15, il convoglio stava percorrendo la tratta da piazza della Repubblica verso piazza Oberdan, direzione Porta Genova. All’altezza della curva tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, il tram si è sganciato dai binari e, senza più controllo, ha concluso la sua corsa contro la vetrina di un negozio, travolgendo le persone presenti sul marciapiede. 🔗 Leggi su Cultweb.it

