’A dieta libera’ Morelli e la sfida all’obesità

Un medico valdelsano con molti anni di esperienza clinica ha scritto un nuovo libro dedicato all’obesità e alle sue cause. Nel testo si parla di un metodo chiamato “la dieta libera”, che propone un approccio differente per perdere peso. L’autore presenta questa sfida all’obesità con l’obiettivo di offrire alternative ai metodi tradizionali. Il volume è stato pubblicato di recente e si rivolge a chi cerca soluzioni concrete.

Perdere peso, ma con un approccio diverso. Se ne parla nel nuovo libro dedicato all'obesità e alle sue cause, scritto da Francesco Morelli, medico valdelsano con una lunga esperienza clinica. Si intitola 'Solo obesità. Dalla genetica alla clinica – A dieta libera per dimagrire e mantenere il peso' ed è il volume con cui Morelli, di Colle Val d'Elsa, torna a riflettere su un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale per la salute pubblica. Morelli, già responsabile del Centro di diabetologia e malattie del ricambio dell'ospedale di Campostaggia, è specialista in cardiologia, endocrinologia e scienza dell'alimentazione, da anni si occupa delle patologie legate al metabolismo.