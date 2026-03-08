A Cuba manca anche la corrente Il popolo | Abbasso il comunismo

A Cuba si verifica un blackout che coinvolge l’intera isola, con mancanza di corrente e razionamenti di petrolio e medicine. Il popolo manifesta contro il regime, gridando “Abbasso il comunismo”. Donald Trump commenta la situazione dicendo che si tratta degli ultimi momenti dell’isola. La crisi si acuisce mentre le difficoltà si moltiplicano, lasciando il paese in uno stato di emergenza.

Se contro l’Iran e il Venezuela la dottrina «decapitate and delegate» di Trump (decapitare i vertici e delegare la riorganizzazione del potere) ha prevalso, la partita di Cuba potrebbe essere vinta dagli americani a tavolino. È bastata infatti l’ultima crisi energetica a scatenare proteste di piazza («cacerolazos») nell’isola, in corso da venerdì a L’Avana e nella provincia di Matanzas, mentre lunghi blackout colpiscono gran parte del Paese. «Sarà la prossima a cadere», ha annunciato il presidente Usa, «ma sarà una «acquisizione amichevole». Ci stanno pensando i cubani, in effetti, a protestare per le strade inneggiando alla libertà e urlando «abbasso il comunismo», dopo il crollo quasi totale del National electric system (Sen) mercoledì scorso, che ha lasciato gran parte del Paese senza elettricità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il presidente Usa: «Abbiamo noi il controllo del Venezuela. Anche Cuba sta per cadere. Pronti a "missione" anche in Colombia» Il presidente degli Stati Uniti minaccia anche un’azione militare contro il governo della Colombia, dicendo ai giornalisti che un’operazione del...

