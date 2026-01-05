Cuba Venezuela Cuba ? Mai dire che è impossibile la storia narra il contrario
La storia recente mostra come eventi inaspettati possano cambiare il corso degli avvenimenti. Ricordiamo, tra questi, un episodio in cui forze militari statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie durante un'operazione notturna. Un episodio che, seppur controverso, evidenzia le dinamiche complesse e spesso imprevedibili che caratterizzano i rapporti internazionali e le strategie di potere.
A memoria d’uomo, che si ricordi, è stato ancora un blitz, l’ennesimo, che ha permesso ai soldati americani di catturare, mentre dormiva,il presidente del Venezuela Maduro e signora. Il tutto coordinato da Washington e da Mar a Lago, con l’aiuto insostituibile dell’Aquila d’America. Probabilmente Trump, il suo allevatore pro tempore, ha interpretato molto ad sententiam la scritta – e pluribus unum – che campeggia sulla bandiera star & strips e tenta di allargare senza limiti la sua ingerenza al di fuori della federazione di stati che presiede. Maduro, tiranno deposto in Venezuela e incarcerato insieme alla moglie a New York, ha un particolare in comune con molti suoi predecessori e “vicini di ombrellone” del Sud America: una concezione decisamente non democratica del governo del paese che presiede e una marcata sensibilità alle lusinghe – leggi tangenti – di chi opera a stretto contatto con l’Amministrazione Pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
