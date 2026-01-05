Cuba Venezuela Cuba ? Mai dire che è impossibile la storia narra il contrario

La storia recente mostra come eventi inaspettati possano cambiare il corso degli avvenimenti. Ricordiamo, tra questi, un episodio in cui forze militari statunitensi hanno catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie durante un'operazione notturna. Un episodio che, seppur controverso, evidenzia le dinamiche complesse e spesso imprevedibili che caratterizzano i rapporti internazionali e le strategie di potere.

A memoria d’uomo, che si ricordi, è stato ancora un blitz, l’ennesimo, che ha permesso ai soldati americani di catturare, mentre dormiva,il presidente del Venezuela Maduro e signora. Il tutto coordinato da Washington e da Mar a Lago, con l’aiuto insostituibile dell’Aquila d’America. Probabilmente Trump, il suo allevatore pro tempore, ha interpretato molto ad sententiam la scritta – e pluribus unum – che campeggia sulla bandiera star & strips e tenta di allargare senza limiti la sua ingerenza al di fuori della federazione di stati che presiede. Maduro, tiranno deposto in Venezuela e incarcerato insieme alla moglie a New York, ha un particolare in comune con molti suoi predecessori e “vicini di ombrellone” del Sud America: una concezione decisamente non democratica del governo del paese che presiede e una marcata sensibilità alle lusinghe – leggi tangenti – di chi opera a stretto contatto con l’Amministrazione Pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: In Venezuela si gioca il futuro di Cuba

Leggi anche: Trump: dopo il Venezuela parleremo di Cuba

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Se cade il Venezuela, Cuba seguirà. Il pensiero di Trump, il sogno di Rubio (di C. Renda); Iran e Cuba condannano l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela; Venezuela, Trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani. E ora Cuba trema; Dopo Maduro, Cuba? I timori (anche energetici) dell’isola dopo l'operazione di Trump.

Trump: “Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela”. E minaccia Colombia, Cuba e Messico. La presidente ad interim Rodriguez agli Usa: “Collaboriamo” - Il presidente Donald Trump è tornato a ribadire che gli Stati Uniti sono "al comando" del Venezuela dopo i raid ... dire.it