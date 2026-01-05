Il presidente Usa | Abbiamo noi il controllo del Venezuela Anche Cuba sta per cadere Pronti a missione anche in Colombia

Il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. Il presidente americano ha dichiarato che gli Stati Uniti controllano la situazione nel paese e che sono pronti a intervenire anche in Colombia, considerando Cuba prossima a cambiare. Questi eventi segnano un momento di significativa tensione nella regione latinoamericana.

Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Meloni sente il premio Nobel Machado. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il presidente Usa: «Abbiamo noi il controllo del Venezuela. Anche Cuba sta per cadere. Pronti a "missione" anche in Colombia» Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico Leggi anche: Il silenzio del Vaticano sul Venezuela. E il timore di un blitz (anche) a Cuba Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Il presidente Usa: “Accesso totale al petrolio”. E minaccia Colombia, Messico, Cuba e Iran; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Trump insiste: abbiamo bisogno della Groenlandia; Sull'Ucraina Trump ostenta ottimismo ma i nodi da sciogliere restano tanti: dal Donbass a Zaporizhzhia, su cosa si tratta; Che cosa ha detto Donald Trump riguardo al futuro del Venezuela. Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Il presidente Usa: “Accesso totale al petrolio”. E minaccia Colombia, Messico e Cuba - Il presidente Usa sull’Air Force One ribadisce anche le mire sulla Groenlandia. repubblica.it

Trump: «Governeremo il Venezuela fino alla transizione, petrolio sotto il controllo Usa» - Gli Stati Uniti governeranno il Venezuela fino a una completa transizione politica dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. italiaoggi.it

Trump, cosa vuole davvero? Controllo globale del mercato energetico: lo scontro finale sarà con la Cina - Un presidente sempre meno condizionato da contropoteri parlamentari o giuridici, una strategia che mira forse al controllo del mercato energetico, un nuovo modo di sfruttare la ... ilgazzettino.it

La compagine amaranto perde 2-1 contro la DBR Luzzi. Il presidente del club reggino: «Abbiamo giocato la finale alla pari» - facebook.com facebook

Risse, aggressioni, borseggi, petardi e bottiglie contro le ambulanze. Non abbiamo visto i vecchi post indignati di propaganda dalla Presidente del Consiglio e dal Governo per questo Capodanno. Così come non li abbiamo sentiti parlare dell'aumento di rapin x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.