Il 9 marzo 2026 il Piemonte si fermerà per 24 ore in una protesta che coinvolge settori come scuola, sanità e commercio. La manifestazione è organizzata per mettere in luce il problema della violenza e del divario tra diverse aree della regione. Durante questa giornata, le attività di queste categorie saranno sospese in tutto il territorio piemontese.

Lunedì 9 marzo 2026 il Piemonte si ferma per ventiquattr’ore in un atto di protesta nazionale che vede coinvolti settori chiave come scuola, sanità e commercio. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali, mira a difendere i diritti delle donne contro la violenza e il divario retributivo, con un presidio specifico previsto davanti al Tribunale di Torino per contrastare una nuova proposta di legge controversa. Nel cuore del Piemonte, dove l’industria automobilistica affronta la transizione, questa giornata di stop non è una semplice interruzione ma un segnale politico forte lanciato verso il centro decisionale. Le organizzazioni sindacali hanno unito le forze per estendere la lotta oltre la data simbolica dell’8 marzo, trasformando la celebrazione in una rivendicazione concreta dei diritti ancora negati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 9 marzo: il Piemonte si ferma 24 ore contro la violenza e il divario

Sciopero generale del 9 marzo, chi si ferma e quali servizi rischiano disagi per le 24 ore di stopÈ previsto per lunedì 9 marzo uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge molti settori pubblici e privati.

Leggi anche: In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere. Chiarelli: “Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza”

Aggiornamenti e notizie su 9 marzo il Piemonte si ferma 24 ore....

Temi più discussi: RADUNO RAPPRESENTATIVA UNDER 14 9 marzo 2026 - Lega Nazionale Dilettanti Piemonte; SCIOPERO GENERALE lunedì 9 marzo 2026; Scioperi di marzo: ecco le date che interesseranno trasporti e servizi in Piemonte; Sette giorni in Consiglio regionale dal 9 marzo.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischioPer la giornata di domani, lunedì 9 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idrogeologico ... fanpage.it

Premio Gianmaria Testa il 9 marzo celebra i dieci anniIl 9 marzo alle Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri, il Premio che porta il nome di Gianmaria Testa, scomparso dieci anni fa, arriva alla sesta edizione con una serata che porta insieme memoria e f ... ansa.it

Con #BorghidItalia alla scoperta di Montiglio Monferrato (AT), paese delle meridiane, delle pievi romaniche, dei castelli e del tartufo. Oggi #8marzo ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @regionepiemonte @ASTI_ x.com

La giovanissima e piemontese Chiara Campanella 1° Classificata nello Judo Chiara Campanella venariese doc vince il prestigioso torneo di Judo Italia Piemonte nella categoria Esordienti. Ph Fabrizio Campanella - facebook.com facebook