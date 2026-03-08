Sciopero generale del 9 marzo chi si ferma e quali servizi rischiano disagi per le 24 ore di stop

Il 9 marzo è stato indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolge diversi settori, con una pausa di 24 ore. Durante questa giornata, molte aziende e servizi pubblici sospenderanno le attività, e i lavoratori hanno deciso di fermarsi per protestare. Le manifestazioni e le astensioni interesseranno trasporti, scuole e alcuni servizi pubblici, con possibili disagi per cittadini e utenti.

È previsto per lunedì 9 marzo uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge molti settori pubblici e privati. Nella scuola si ferma anche la Flc Cgil: lezioni e servizi potranno variare in base alle adesioni. Per sanità e pubblica amministrazione possibili rallentamenti per prestazioni non urgenti, mentre nei trasporti lo stop promosso da Slai-Cobas può pesare su treni e mezzi pubblici. Sciopero generale del 9 marzo: la durata e i settori coinvolti Treni e mezzi pubblici a rischio: le fasce di garanzia Scuola e sanità, lo sciopero della Flc Cgil Sciopero generale del 9 marzo: la durata e i settori coinvolti Lunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore che riguarda comparti pubblici e privati. Proclamato per il 9 marzo uno sciopero generale nazionale: stop di 24 ore in molti settori, con scuola e istruzione in prima linea: possibili disagi. Il 9 marzo mobilitazione nazionale nel pubblico e nel privato con protesta anche nella scuola. Nel mese previste altre agitazioni nei trasporti ferroviari, aerei e urbani. Cortei e mobilitazioni in 60 città italiane per l'8 marzo e lunedì 9 lo sciopero generale proclamato da diversi sindacati, che potrebbe creare disagi per quel che riguarda la scuola, la sanità, i servizi.