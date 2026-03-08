8 marzo studentesse in piazza a Lecco | Vogliamo una scuola che combatta il patriarcato

In occasione dell’8 marzo, le studentesse e gli studenti di Lecco si sono riuniti in piazza XX Settembre alle 10:30 per un presidio pubblico. Le giovani hanno manifestato con l’obiettivo di chiedere una scuola che affronti il patriarcato. La manifestazione si è svolta domenica mattina, coinvolgendo un numero rilevante di partecipanti in una giornata dedicata alla celebrazione della donna.

Presidio in piazza XX Settembre alle 10:30: la città si unisce alle manifestazioni in tutta la Lombardia per la Giornata internazionale della donna Lecco scende in piazza per l'8 marzo. Domenica mattina, in occasione della Giornata internazionale della donna, le studentesse e gli studenti lecchesi si ritroveranno in piazza XX Settembre alle 10:30 per un presidio pubblico. L'iniziativa si inserisce in una mobilitazione più ampia che coinvolge l'intera Lombardia, con cortei, presidi e scioperi organizzati in sette province dalla mattina al tardo pomeriggio. L'appuntamento lecchese è fissato per le ore 10:30 di domenica 8 marzo in piazza XX Settembre, nel cuore della città. 8 marzo, studentesse in piazza a Lecco: Vogliamo una scuola che combatta il patriarcatoPresidio in piazza XX Settembre alle 10:30: la città si unisce alle manifestazioni in tutta la Lombardia per la Giornata internazionale della donna ... leccotoday.it Studenti e studentesse in sciopero: «Non rimaniamo indifferenti davanti ad un problema sistemico che uccide una donna ogni 3 giorni e discrimina tutte le soggettività»MESTRE\VENEZIA - Studenti e studentesse in sciopero questa mattina, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. «Siamo scesi in piazza per rivendicare una scuola migliore che ... ilgazzettino.it