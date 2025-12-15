Tragedia all’alba | due studentesse travolte mentre vanno a scuola una muore a 18 anni

Una tragedia si è consumata all’alba, quando due studentesse sono state travolte mentre si dirigivano a scuola. Uno degli incidenti ha avuto conseguenze tragiche, portando alla morte di una ragazza di 18 anni. L’episodio ha sconvolto la comunità, che si interroga sulle cause e le circostanze di questa drammatica fatalità.

© Thesocialpost.it - Tragedia all'alba: due studentesse travolte mentre vanno a scuola, una muore a 18 anni Era una mattina come tante, l'aria ancora fredda e la strada già animata dai primi spostamenti verso scuola e lavoro. Due ragazze viaggiavano insieme, condividendo un tratto di strada e una routine quotidiana, quando in pochi istanti tutto è cambiato. Un impatto improvviso, la corsa dei soccorsi, la consapevolezza che non sarebbe stato possibile tornare indietro. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta un'intera comunità. Una giovane vita spezzata, un'altra sospesa tra paura e speranza, mentre genitori e compagni di classe si sono ritrovati davanti a un dolore difficile da comprendere.